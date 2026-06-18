Trump og Pezeshkian undertegner en 14-punkts våpenhvileavtale om Hormuz, atomprogrammet og ballistiske missiler

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USA og Iran har allerede undertegnet den 14-punkts våpenhvileavtalen, som ikke er en endelig våpenhvile, men et betydelig skritt fremover for å avslutte krigen i Iran, som startet da USA bombet Iran 28. februar og drepte øverste leder Ali Khamenei. Flere medier melder at USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian undertegnet memorandumet digitalt onsdag – skrevet på engelsk og farsi – før en mer offisiell seremoni skal finne sted denne fredagen i Genève.

Det antas å være den første avtalen som er undertegnet av både en amerikansk og en iransk president siden Den islamske republikkens grunnleggelse i 1979, ifølge Reuters, og begge land forplikter seg til en umiddelbar og permanent avslutning av krigen på alle fronter, inkludert Libanon – et tema som har opprørt Israel, da de ikke vil få lov til å fortsette okkupasjonen av landet, selv om det ikke er sikkert om dette vil tvinge Israel til å trekke seg ut av Sør-Libanon.

Spesielt bemerkelsesverdig er også gjenåpningen av Hormuzstredet i 60 dager uten noen avgift. Iran har imidlertid uttalt at stredet ikke vil gå tilbake til forholdene før krigen, og at Iran i fremtiden vil kreve en avgift fra skip som benytter seg av det. «Iran har suverenitetsrett over Hormuzstredet», sa Irans sjefsforhandler, Mohammad Bagher Ghalibaf, på iransk TV (via The Guardian).

Iran vil få lov til å ha et atomprogram og ballistiske missiler

Avtalen inneholder flere innrømmelser fra Trump, og Ghalibaf beskrev den som «et bevis på USAs fiasko», mens Trump under G7-toppmøtet minnet om at dette ikke er en endelig våpenhvile og «hvis jeg ikke liker det, vil vi gå tilbake til å skyte på dem og slippe bomber over hodene deres».

Noen av innrømmelsene innebærer at USA opphever «alle typer sanksjoner» mot Iran, inkludert resolusjonen fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), slik at de kan beholde sine lagre av høyanriket uran og gjenoppta sitt atomprogram, samtidig som Iran lover at de aldri vil produsere atomvåpen.

Et annet viktig tema, som ikke er nevnt i det 14-punkts memorandumet, men som Trump tok opp med pressen under G7-toppmøtet, er at Iran vil få lov til å beholde sine ballistiske missiler. «De må ha noen, fordi andre har noen. Man må jo ha noen. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg la Saudi-Arabia ha missiler, men ikke la dem ha det?», sa Trump.