Trump og Putin har samtaler i forkant av Zelenskijs besøk i Washington

Vi har nettopp fått nyheten om at USAs president Donald Trump har snakket med Russlands president Vladimir Putin, bare en dag før den ukrainske lederen Volodymyr Zelenskijs planlagte besøk i Det hvite hus. Samtalen, som Trump beskriver som langvarig, fokuserte på mulige tiltak for å få slutt på den pågående konflikten i Ukraina. Zelenskij forventes å presse på for ytterligere militær bistand, ettersom begge sider intensiverer sine angrep på kritisk infrastruktur. Trump har antydet at nye amerikanske våpen kan bli vurdert dersom Moskva nekter å forhandle. Det hvite hus har ennå ikke kommentert utfallet av samtalen, men spenningen i regionen er fortsatt høy når vinteren nærmer seg.