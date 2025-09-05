Trump og Putin kan møtes igjen snart, antyder Kreml

HQ

For bare en måned siden møttes Trump og Putin i Alaska. Nå kan de russiske og amerikanske lederne holde et nytt møte innen kort tid, har Kreml antydet. Tjenestemenn fremhevet at arbeidskontaktene mellom de to partene fortsetter kontinuerlig, noe som gjør det mulig å arrangere diskusjoner raskt hvis det anses som nødvendig. "Jeg er ikke i tvil om at hvis presidentene anser det som nødvendig, kan møtet deres organiseres veldig raskt. Akkurat som møtet i Alaska ble organisert raskt," sa Peskov til nyhetsbyrået Argumenty i Fakty, med henvisning til toppmøtet måneden før. Vil du gjerne se Trump og Putin møtes igjen?