Trump og Putin planlegger overraskende toppmøte i Budapest

HQ

Vi har nettopp fått nyheten. USAs president Donald Trump har kunngjort et planlagt møte med Russlands president Vladimir Putin i Budapest, etter det han beskrev som en produktiv telefonsamtale.

Utviklingen kommer rett før Zelenskijs besøk i Det hvite hus, der det er ventet at ytterligere militær støtte vil bli diskutert. Trumps forsonende tilnærming har igjen skapt bekymring i Europa for USAs støtte til Kiev, særlig når det gjelder langtrekkende våpen.

Kreml bekreftet samtalene, mens Ungarn ønsket toppmøtet velkommen til tross for økende spenninger i forholdet til Ukraina. Samtidig forbereder begge sider forhandlinger på lavere nivå neste uke, og holder internasjonale øyne rettet mot det diplomatiske landskapet som er under utvikling.

Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller på følgende lenke. Go!