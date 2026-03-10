Trump og Putin snakker om krig og fred under telefonsamtale

HQ

Russlands president Vladimir Putin snakket på telefon med USAs president Donald Trump mandag og kom med forslag til en rask politisk og diplomatisk løsning på konflikten med Iran, sier Kremls utenrikspolitiske medarbeider Jurij Ushakov til journalister. Samtalen ble beskrevet som " svært vesentlig" og forventes å ha praktisk betydning for det videre samarbeidet mellom Moskva og Washington.

Putins ideer for en rask slutt på krigen rundt Iran bygger på kontakter han har hatt med ledere i Gulf-statene, Irans president og andre internasjonale personer, sa Ushakov. Trump ga sin vurdering av utviklingen i den pågående amerikansk-israelske operasjonen, og de to lederne diskuterte også bredere globale spørsmål, blant annet situasjonen i Venezuela i forhold til oljemarkedene.

Samtalen berørte også krigen i Ukraina, og Putin antydet at de nylige russiske fremgangene burde oppmuntre Kievs forhandlere til å komme frem til en løsning. Trump gjentok at han er interessert i en rask våpenhvile og en langsiktig løsning på konflikten i Ukraina, ifølge Kremls medarbeider.