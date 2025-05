Trump og Starmer kunngjør en handelsavtale mellom USA og Storbritannia, men 10 % toll blir stående

HQ

Siste nytt om USA og Storbritannia . President Donald Trump og statsminister Keir Starmer har hyllet en ny handelsavtale torsdag, som i beskjeden grad utvider tilgangen til landbruksvarer og reduserer tollsatsene på amerikansk bileksport til Storbritannia.

Til tross for disse gevinstene opprettholdes en toll på 10 % på britiske varer, noe som er en skuffelse for enkelte sektorer. Selv om denne avtalen anses som et skritt fremover, er den bare begynnelsen på bredere forhandlinger som forventes å utvikle seg i de kommende ukene. Se møtet deres nedenfor.