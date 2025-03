Trump og Trudeau skal ha samtaler i en situasjon med økende handelsspenninger, ifølge kilder

HQ

USAs president Donald Trump og Canadas statsminister Justin Trudeau forventes å diskutere de pågående handelskonfliktene på onsdag, etter at Trump har innført nye tollsatser på import fra Mexico og Canada, ifølge kilder (via Reuters).

Tariffene, et dristig grep som kan forstyrre den årlige handelen på over 2 200 milliarder dollar, ble innført etter at Trump hevdet at disse landene ikke gjorde nok for å hindre at fentanyl og relaterte kjemikalier strømmet inn i USA.

Canada svarte raskt med å innføre egne tiltak rettet mot varer til en verdi av flere milliarder dollar. De økende spenningene har åpnet for ytterligere eskalering, og Trump har hintet om flere tollsatser. Foreløpig gjenstår det å se hva disse samtalene vil føre til.