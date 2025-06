Trump og Xi forventes å gjenoppta samtaler om handelsspenninger

HQ

Siste nytt om USA og Kina . Vi vet nå at USAs president Donald Trump og Kinas Xi Jinping forventes å snakke sammen snart i et forsøk på å lette de fornyede spenningene om flyten av kritiske mineraler, sa Scott Bessent på søndag.

USA har beskyldt Kina for å gå tilbake på tidligere handelsinnrømmelser, noe som har skapt bekymring i globale industrisektorer. Selv om ingen eksakt dato er bekreftet, antyder toppmedarbeidere at en samtale er nært forestående, så følg med for ytterligere oppdateringer.