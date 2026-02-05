Trump og Xi snakker om Taiwan og soyabønner i et forsøk på å stabilisere forholdet mellom USA og Kina

HQ

USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping holdt onsdag samtaler med sikte på å stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, der handel og sikkerhet dominerte agendaen. Trump sa at samtalen var "meget positiv" og hevdet at Kina vurderte å øke kjøpene av amerikanskproduserte soyabønner betydelig, noe som sendte terminprisene kraftig opp.

Ifølge Trump kan Beijing komme til å øke importen av soyabønner fra USA til rundt 20 millioner tonn denne sesongen, opp fra rundt 12 millioner tidligere, noe som kan være en lettelse for amerikanske bønder i forkant av et mulig Trump-besøk til Beijing i april. Begge lederne understreket offentlig viktigheten av å opprettholde stabile bilaterale bånd, og signaliserte en vilje til å trappe ned etter måneder med anstrengte relasjoner.

Det er imidlertid fortsatt spenninger knyttet til Taiwan, og Kina har advart Washington om USAs nylige våpensalg til øya, inkludert en rekordstor pakke på 11,1 milliarder dollar som ble godkjent i desember. Selv om samtalen antydet et fornyet diplomatisk engasjement, fortsetter dype uenigheter om sikkerhet, handelspolitikk og regional innflytelse å prege forholdet mellom USA og Kina...