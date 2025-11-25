Trump og Zelenskij forventes å ha avgjørende samtaler om ny fredsplan for Ukraina

HQ

Trump og Zelenskij forbereder seg på samtaler i Washington i forbindelse med at USA og Ukraina skal ferdigstille en ny 19-punkts fredsplan for å få slutt på krigen i Ukraina. Møtet kan finne sted denne uken, etter vanskelige forhandlinger mellom høytstående tjenestemenn fra begge sider i Genève.

Det nye rammeverket erstatter et lekket 28-punkts utkast som opprinnelig ble utviklet av amerikanske og russiske tjenestemenn. Washington og Kiev ble enige om å revidere planen etter å ha vært bekymret for at den tidligere versjonen lå for tett opp til Moskvas krav om NATO, territorium og rekkefølgen på en eventuell løsning.

Nøkkelspørsmålene ligger nå hos de to presidentene, inkludert potensielle landbytter og en foreslått sikkerhetsordning som involverer USA, NATO og Russland. Zelensky sa at det var gjort fremskritt i Genève, men advarte om at viktige beslutninger fortsatt krever "lederskapsvalg".

USAs forslag og Europas motforslag

Utenriksminister Marco Rubio beskrev samtalene som den sterkeste diplomatiske innsatsen så langt, mens ukrainske tjenestemenn sa at teamene hadde kommet frem til en "solid konvergens". USAs forhandlere, inkludert Jared Kushner, skal ha vært åpne for flere ukrainske forslag.

I mellomtiden avviste Det hvite hus påstander om at Washington favoriserer Russland. USA er fortsatt forpliktet til å engasjere begge sider på lik linje og presse på for en avtale som opprettholder Ukrainas suverenitet.

Parallelle diskusjoner med europeiske rådgivere har resultert i et motforslag som er utformet for å begrense Moskvas innflytelse over Ukrainas militære og vestlige institusjoner. Russland har allerede avvist denne europeiske versjonen som "ukonstruktiv".