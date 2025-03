Trump og Zelensky lover å jobbe for å få slutt på krigen i Ukraina under telefonsamtale

HQ

Etter uker med eskalerende angrep på kraftverk og oljedepoter, ble en skjør diplomatisk tråd trukket opp onsdag, da USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij lovet felles innsats for å stanse krigen - deres første dialog siden et opphetet sammenstøt i Det ovale kontor noen uker tidligere.

I løpet av telefonsamtalen fikk Zelenskij USAs forsiktige tilsagn om å kjøpe europeiske luftvernsystemer, samtidig som han forsiktig støttet Trumps forslag om å stanse angrep på infrastruktur, en plan som umiddelbart ble satt på prøve av nattens russiske droneangrep og ukrainske gjengjeldelsesaksjoner i nærheten av kritiske energianlegg.

Selv om tekniske team skal samles i Saudi-Arabia for å fremme samtalene, er det fortsatt skepsis å spore etter at Moskva og Kiev har utvekslet skyld for den brutte våpenhvilen, til tross for at 175 fanger fra hver side har vendt hjem gjennom emiratisk mekling. Inntil videre gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.