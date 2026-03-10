Trump om Cuba: "Kan bli en vennligsinnet overtakelse eller ikke"

HQ

USAs president Donald Trump sa mandag at Cuba er i "dype problemer" på et humanitært nivå, og antydet at USAs innsats for å påvirke øya kanskje ikke er en " vennlig overtakelse". På en pressekonferanse i Doral, Florida, bemerket Trump at utenriksminister Marco Rubio håndterer situasjonen, og la til at Cubas økonomiske problemer og energiproblemer er alvorlige.

Som Trump sier (via USA Today): "Han håndterer (det), og det kan være en vennlig overtakelse, det kan være det ikke er en vennlig overtakelse. Det spiller egentlig ingen rolle, for de er virkelig nede på... som de sier, røyk. De har ingen energi, de har ingen penger."

Den cubanske regjeringen har ikke bekreftet samtaler med USA, men rapporter tyder på at uformelle diskusjoner kan finne sted med Raul Guillermo Rodriguez Castro, barnebarnet til den tidligere cubanske presidenten Raul Castro. Eksilkubanere i Miami har historisk sett forsøkt å styrte Cubas regjering, som har sittet ved makten siden Fidel Castros revolusjon.