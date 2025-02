Trump om den siste Hamas-gissel løslatelsen: "De ser ut som Holocaust-overlevende"

HQ

USAs president Donald Trump uttrykte sin økende utålmodighet med Hamas etter at tre israelske gisler ble løslatt i en synlig svekket tilstand, og sammenlignet tilstanden deres med Holocaust-overlevende.

I et nylig intervju om bord på Air Force One på vei til Super Bowl understreket Donald Trump at fangene hadde vært utsatt for ekstrem vanskjøtsel, og at de hadde eldet dramatisk på grunn av mishandlingen.

Presidenten gjentok at USA kanskje ikke ville tolerere situasjonen særlig mye lenger, særlig med tanke på usikkerheten rundt våpenhvilen og skjebnen til de gjenværende gislene.

I tillegg bekreftet Trump sin kontroversielle holdning til Gaza, og uttalte at hans administrasjon fortsatt var innstilt på å kjøpe og ta kontroll over enklaven etter at de palestinske innbyggerne har forlatt den.

Han antydet at gjenoppbyggingsarbeidet kunne involvere andre nasjoner i Midtøsten, men understreket at eierskap og tilsyn ville forbli under USAs myndighet for å hindre Hamas i å vende tilbake. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.