Trump om Gaza: "Krigen er over" "Krigen er over, det forstår du."

HQ "Krigen er over, det forstår du." Dette var de siste ordene fra Trump, som erklærte slutten på Gaza-konflikten mens han fløy til Israel. Våpenhvilen mellom Israel og Hamas har holdt i flere dager, og løslatelsen av israelske gisler og palestinske fanger forventes snart. Nå skal Trump tale til Israels parlament før han slutter seg til verdens ledere på et fredstoppmøte i Egypt. Optimismen er økende i hele regionen, selv om mange hjemvendte Gaza-innbyggere beskriver scener av ødeleggelser og utmattelse etter år med kamper. På spørsmål om utsiktene for regionen, la Trump til: "Jeg tror det kommer til å normalisere seg." Hva synes du om hans siste ord? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! New York, USA - 25. september 2025: Donald Trump, USAs president, taler i generaldebatten under den 80. sesjonen av FNs generalforsamling // Shutterstock