Trump om Hamas: "Hvis de ikke avvæpner, vil vi avvæpne dem"

"Hvis de ikke avvæpner, vil vi avvæpne dem. Og det vil skje raskt og kanskje med vold." Dette var de siste ordene fra USAs president Donald Trump under et møte i Det hvite hus med Argentinas president Javier Milei. "Jeg snakket med Hamas, og jeg sa: Dere kommer til å avvæpne, ikke sant? Ja, sir, vi kommer til å avvæpne. Det var det de sa til meg", la Trump til. Hans uttalelser kom etter at en våpenhvileavtale han var med på å forhandle frem, førte til løslatelsen av de gjenværende israelske gislene og flere palestinske fanger. Til tross for dette har Hamas ennå ikke formelt forpliktet seg til å avvæpne.