Trump om Iran: "Hvis de ikke inngår en avtale, blir det bombing"

Siste nytt om USA og Iran . Donald Trump har trappet opp spenningen med Iran og truer med bombeangrep og nye sekundære tollsatser hvis Teheran ikke klarer å inngå en atomavtale med Washington.

Til tross for Irans faste holdning mot direkte samtaler, signaliserte Trump at forhandlinger - om enn indirekte - pågår. Hans advarsel er et ekko av tidligere politikk, og minner om det aggressive sanksjonsregimet han innførte i sin første periode.

Iran har utvidet sin anrikning av uran utover de avtalte grensene, og Vestens bekymring for landets kjernefysiske ambisjoner vedvarer. Inntil videre gjenstår det å se om presset vil presse Teheran til å inngå kompromisser eller til å fortsette å trosse dem.