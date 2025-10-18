Trump om Maduro: "Han vil ikke kødde med USA"

HQ

USAs president Donald Trump har skjerpet tonen overfor Venezuelas president Nicolás Maduro, og hevder at lederen "ikke vil kødde med USA", samtidig som Washington øker sitt militære nærvær i Karibia. Kommentarene hans kom etter rapporter om et amerikansk angrep på et mistenkt narkotikafartøy med tilknytning til Venezuela, en operasjon som drepte flere mennesker. Trump bekreftet også at han har godkjent hemmelige CIA-oppdrag i landet, noe som gir næring til spekulasjoner om USAs forsøk på å svekke Maduros grep om makten. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!