Trump om narkotikasmuglere: "Vi skal bare drepe folk. Vi skal bare drepe folk, ok? De kommer til å være, liksom, døde."

HQ

USAs president Donald Trump har nettopp sagt at han ikke har til hensikt å be Kongressen om en formell erklæring før han går til aksjon mot mistenkte narkotikasmuglere i utlandet, og legger til den kontante linjen om at han planlegger å drepe dem som bringer narkotika inn i landet. "Jeg tror ikke vi nødvendigvis kommer til å be om en krigserklæring, jeg tror vi bare kommer til å drepe folk som bringer narkotika inn i landet vårt. Ok? Vi skal drepe dem. De kommer til å være døde", sa presidenten. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller på følgende link. Go!