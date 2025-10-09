Trump om Spania: "Kanskje du burde kaste dem ut av NATO"

HQ

Trump har tidligere kritisert Spanias forsvarsutgifter. Nå har han gjort det igjen. Under en felles opptreden med Finlands president torsdag foreslo Trump at Spania burde meldes ut av NATO, og hevdet at landet ikke har innfridd alliansens forventninger til forsvaret. "Jeg ba om at de skulle betale 5 prosent, ikke 2 prosent. Og de fleste trodde at det ikke kom til å skje, og det skjedde så godt som enstemmig. Vi hadde én etternøler. Det var Spania. Spania, du må ringe dem og finne ut hvorfor de er en sinke. Og de gjør det også bra, tror jeg, på grunn av de tingene vi har gjort. De gjør det bra. De har ingen unnskyldning for ikke å gjøre dette, men det er greit. Kanskje du burde kaste dem ut av NATO, for å være ærlig." Hva synes du om Trumps siste kommentarer? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!