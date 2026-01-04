Trump om Venezuela: "Vi vil styre landet til vi kan gjennomføre en trygg, ordentlig og fornuftig overgang"

HQ

I kjølvannet av en av de mest direkte intervensjonene i Latin-Amerika siden invasjonen av Panama i 1989, har president Donald Trump sagt at USA midlertidig vil ta kontroll over Venezuela etter at landets mangeårige leder, Nicolás Maduro, er tatt til fange. I en tale til journalister fra sitt feriested Mar-a-Lago i Florida presenterte Trump beslutningen som et nødvendig skritt for å stabilisere landet og håndtere det han beskrev som en forsiktig kontrollert maktovergang.

"Vi vil styre landet til vi kan gjennomføre en trygg, ordentlig og fornuftig overgang", sa Trump, og argumenterte for at Washington ikke kunne risikere at Venezuela falt i hendene på en annen leder som kanskje ville ignorere befolkningens behov. Sammen med utenriksminister Marco Rubio og forsvarsminister Pete Hegseth kom presidenten med få konkrete detaljer om hvordan USA vil styre Venezuela mens landets institusjoner og militærvesen forblir intakt.

Trump la også vekt på Venezuelas enorme oljereserver, og sa at store amerikanske energiselskaper ville bli hentet inn for å gjenoppbygge landets smuldrende oljeinfrastruktur, et arbeid som ifølge eksperter kan ta flere år. Hans gjentatte referanser til olje vakte raskt kritikk, og motstandere stilte spørsmål ved om økonomiske interesser er drivkraften bak en operasjon som administrasjonen har fremstilt som et politioppdrag rettet mot påståtte narkotikahandelsnettverk med tilknytning til Maduro.

Kunngjøringen har utløst skarpe reaksjoner i Venezuela og rundt om i verden. På hjemmebane har Trumps uttalelser om at han ikke utelukker "støvler på bakken" gitt næring til en debatt om hvorvidt intervensjonen kan føre til et langvarig og risikabelt amerikansk nærvær i regionen.