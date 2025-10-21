Trump omdøper Mexicogolfen (igjen): Nå er det "Gulfen med eksploderende kartellmedlemmer"

HQ

Fra "Mexicogolfen" til "Amerikagolfen"

For de som ikke er kjent med dette, kan det nevnes at kontroversen om navnet på golfen begynte tidligere i år. Den 20. januar 2025 undertegnet Trump dekret 14172, som påla føderale etater å referere til vannmassene som "Gulf of America".

Ordren var en del av et bredere initiativ for å gjenopprette det Trump beskrev som "amerikansk storhet". Navneendringen ble møtt med betydelig motbør, og mange amerikanere og internasjonale organer fortsatte å bruke det tradisjonelle navnet "Mexicogolfen".

Til tross for kontroversen erklærte Trump 9. februar 2025 som "Gulf of America Day", og bekreftet dermed sin forpliktelse til den nye nomenklaturen.

"Gulf av eksploderende kartellmedlemmer"

I sitt siste innlegg delte Trump et nytt navn: "Gulf of exploding cartel members", som ser ut til å være en direkte referanse til USAs nylige militæroperasjoner rettet mot påståtte narkotikasmuglerfartøyer i Karibia.

Siden begynnelsen av september 2025 har det amerikanske militæret gjennomført flere luftangrep mot fartøyer i internasjonalt farvann nær Venezuela, med påstand om at de var knyttet til narkotikakarteller som Tren de Aragua.

Trump har godkjent disse operasjonene, beskrevet dem som rettet mot "narkoterrorister" og begrunnet dem med det juridiske rammeverket for en "ikke-internasjonal væpnet konflikt" med utpekte terrororganisasjoner.

I dette tilfellet var selvfølgelig omdøpingen "mer spøkefull" enn den forrige.