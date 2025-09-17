Gamereactor

Trump ønskes velkommen til Storbritannia med kongelig seremoni

Storbritannia søker å balansere pomp og prakt med presserende diplomati.

Trump har innledet sitt andre statsbesøk i Storbritannia, en sjelden ære som markeres med en overdådig kongelig velkomst på Windsor Castle. Kong Charles og kongefamilien tar imot den amerikanske presidenten med militær oppvisning og bankett, mens statsminister Keir Starmer ønsker å bruke anledningen til å knytte tettere økonomiske bånd og starte nye handelssamtaler. I tillegg til seremonien har begge regjeringene allerede kunngjort en teknologipakt som omfatter kunstig intelligens og atomenergi. For monarkiet byr opptoget på global synlighet, mens utfordringen for London ligger i å sikre avtaler uten diplomatiske feiltrinn. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

USAs president Donald Trump og Storbritannias statsminister Keir Starmer snakker med pressen etter å ha undertegnet en handelsavtale i et møte under G7-toppmøtet 16. juni 2025 i Kananaskis i Alberta.

