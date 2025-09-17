Trump ønskes velkommen til Storbritannia med kongelig seremoni

HQ

Trump har innledet sitt andre statsbesøk i Storbritannia, en sjelden ære som markeres med en overdådig kongelig velkomst på Windsor Castle. Kong Charles og kongefamilien tar imot den amerikanske presidenten med militær oppvisning og bankett, mens statsminister Keir Starmer ønsker å bruke anledningen til å knytte tettere økonomiske bånd og starte nye handelssamtaler. I tillegg til seremonien har begge regjeringene allerede kunngjort en teknologipakt som omfatter kunstig intelligens og atomenergi. For monarkiet byr opptoget på global synlighet, mens utfordringen for London ligger i å sikre avtaler uten diplomatiske feiltrinn.