Trump oppfordrer Iran til å inngå en avtale etter Israels angrep på Iran

Siste nytt om Israel og Iran . Fredag oppfordret USAs president Donald Trump Iran til å inngå en atomavtale før de kan bli utsatt for ytterligere israelske militæraksjoner, etter en bølge av angrep rettet mot iransk infrastruktur.



"Det har allerede vært mye død og ødeleggelse, men det er fortsatt tid til å få slutt på denne nedslaktingen, og de neste planlagte angrepene vil bli enda mer brutale", sa Trump i et innlegg på Truth Social. "Iran må inngå en avtale, før det ikke er noe igjen."

I en rekke intervjuer og i et innlegg på sine sosiale medier beskrev Trump angrepene som effektive og advarte om at flere var på vei. Han understreket også at det fortsatt finnes et vindu for diplomati, men at det snart kan lukke seg hvis Iran ikke handler.