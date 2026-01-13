Trump oppfordrer iranerne til å "fortsette å protestere" og "ta over" institusjoner, for "hjelpen er på vei"

HQ

USAs president Donald Trump har offentlig oppfordret iranerne til å fortsette å protestere og ta kontroll over statlige institusjoner, og erklærte at "hjelpen er på vei" i en kraftfull melding lagt ut på sin Truth Social-plattform.

Trump henvendte seg til "iranske patrioter" og oppfordret demonstrantene til å fortsette å protestere og til å dokumentere identiteten til dem som er ansvarlige for vold mot sivile. Han sa at alle møter med iranske tjenestemenn var avlyst inntil drapene på demonstranter opphører, og advarte om at gjerningsmennene ville "pay a big price."

Trump presiserte ikke hva han mente med at hjelpen var på vei, og etterlot budskapet bevisst tvetydig. Innlegget ble avsluttet med slagordet "MIGA", et ekko av hans bredere utenrikspolitiske retorikk i en tid der spenningen mellom Washington og Teheran fortsetter å øke.

Trump på Truth Social:

Iranske patrioter, FORTSETT Å PROTESTERE - TA OVER INSTITUSJONENE DINE!!! Lagre navnene på drapsmennene og overgriperne. De vil betale en høy pris. Jeg har avlyst alle møter med iranske tjenestemenn inntil de meningsløse drapene på demonstranter STANSER. HJELPEN ER PÅ VEI. MIGA!!! PRESIDENT DONALD J. TRUMP