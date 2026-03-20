Trump oppfordrer Israel til å unngå ytterligere angrep mot iranske energianlegg

Donald Trump har oppfordret Israel til ikke å gjennomføre flere angrep mot iransk energiinfrastruktur, ettersom konflikten med Iran driver opp de globale energiprisene.

Advarselen kom etter at Iran hadde rammet store anlegg, blant annet Qatars industrisenter Ras Laffan, som behandler rundt en femtedel av verdens flytende naturgass. "Iran har brukt energi som våpen i flere tiår. Israel sendte tydeligvis en advarsel," sa Hegseth.

Opptrappingen har forsterket bekymringene for et potensielt globalt energisjokk og større økonomiske konsekvenser. Trump sa at han hadde bedt Israels statsminister Benjamin Netanyahu direkte om å stanse slike angrep, samtidig som han utelukket å sende flere amerikanske bakkestyrker til regionen.

"Jeg sa til ham: "Ikke gjør det", og han vil ikke gjøre det", sa han til journalister i Det ovale kontor torsdag.