Trump oppfordrer kurderne til å angripe Iran på 7. dag
Presidenten signaliserer støtte til opprørsaksjoner mot Iran.
Det har gått en uke siden konflikten i Iran startet. Et av høydepunktene fra i dag: President Donald Trump har oppmuntret iransk-kurdiske styrker i Irak til å gå til angrep inne i Iran, noe som signaliserer en utvidelse av den pågående konflikten som allerede har ført til angrep i Israel, Gulfstatene, Kypros, Tyrkia og Det indiske hav. Når det gjelder muligheten for at de iransk-kurdiske styrkene skal gå inn i Iran, sa Trump til Reuters at han støtter kurdernes handlinger: "Jeg synes det er fantastisk at de ønsker å gjøre det, jeg er helt for det."
Til tross for Trumps kommentarer understreket USAs forsvarsminister Pete Hegseth at Amerikanske mål ikke har blitt utvidet og at de fortsatt er fokusert på å sette Irans missil- og flåtekapasitet ut av spill. Tjenestemenn understreket at USA har tilstrekkelig ammunisjon til å opprettholde kampanjen, mens Israel fortsetter et omfattende angrep på Teherans infrastruktur og iranske droner angriper mål i Gulfen og i regionen.
I mellomtiden øker spenningen i regionen. Aserbajdsjan rapporterte at iranske droner krysset grensen og skadet sivile, og advarte om gjengjeldelse, og Hizbollah oppfordret innbyggerne nær Israels nordlige grense til å evakuere, mens tusenvis av sivile flyktet fra Beirut sør i landet. Konflikten har drept over 1 200 mennesker i Iran, deriblant skolebarn, og flere titalls i Libanon, og energiforsyningen og den globale logistikken har blitt stadig mer forstyrret...