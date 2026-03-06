Trump oppfordrer kurderne til å angripe Iran på 7. dag

HQ

Det har gått en uke siden konflikten i Iran startet. Et av høydepunktene fra i dag: President Donald Trump har oppmuntret iransk-kurdiske styrker i Irak til å gå til angrep inne i Iran, noe som signaliserer en utvidelse av den pågående konflikten som allerede har ført til angrep i Israel, Gulfstatene, Kypros, Tyrkia og Det indiske hav. Når det gjelder muligheten for at de iransk-kurdiske styrkene skal gå inn i Iran, sa Trump til Reuters at han støtter kurdernes handlinger: "Jeg synes det er fantastisk at de ønsker å gjøre det, jeg er helt for det."

Iranske kurdiske krigere // Shutterstock

Til tross for Trumps kommentarer understreket USAs forsvarsminister Pete Hegseth at Amerikanske mål ikke har blitt utvidet og at de fortsatt er fokusert på å sette Irans missil- og flåtekapasitet ut av spill. Tjenestemenn understreket at USA har tilstrekkelig ammunisjon til å opprettholde kampanjen, mens Israel fortsetter et omfattende angrep på Teherans infrastruktur og iranske droner angriper mål i Gulfen og i regionen.

I mellomtiden øker spenningen i regionen. Aserbajdsjan rapporterte at iranske droner krysset grensen og skadet sivile, og advarte om gjengjeldelse, og Hizbollah oppfordret innbyggerne nær Israels nordlige grense til å evakuere, mens tusenvis av sivile flyktet fra Beirut sør i landet. Konflikten har drept over 1 200 mennesker i Iran, deriblant skolebarn, og flere titalls i Libanon, og energiforsyningen og den globale logistikken har blitt stadig mer forstyrret...