Trump oppfordrer Putin til å avslutte krigen i Ukraina i stedet for å teste missiler

USAs president Donald Trump oppfordret mandag Russlands president Vladimir Putin til å avslutte krigen i Ukraina i stedet for å teste atomdrevne missiler, og understreket at USA allerede har en atomubåt plassert utenfor Russlands kyst.

Uttalelsene kom etter Russlands nylige test av Burevestnik-cruisemissilet, et atomvåpen som ifølge Moskva kan trenge gjennom ethvert missilforsvarssystem. Ifølge russiske tjenestemenn fløy missilet, som i NATO er kjent som SSC-X-9 Skyfall, 14 000 km.

"De vet at vi har en atomubåt, den største i verden, rett utenfor kysten deres, så den trenger ikke å reise 8000 miles", sa Trump. Han la til at Putin burde fokusere på å få slutt på krigen, "krigen som skulle ha tatt en uke, er nå inne i sitt fjerde år."

Kreml svarte med å slå fast at Russland handler i tråd med sine nasjonale interesser og ikke ser noen grunn til at missiltesten skal belaste forholdet til USA. "Russland ivaretar sin egen sikkerhet ved å utvikle nye våpen", sa Dmitrij Peskov.

Trump har gjentatte ganger signalisert utplassering av ubåter i nærheten av Russland som svar på den eskalerende spenningen. Han antydet også mulige ytterligere sanksjoner rettet mot viktige sektorer i den russiske økonomien hvis krigen i Ukraina fortsetter, og sa: "Det vil dere finne ut av."