Trump oppfordrer Russland til å stanse angrepene, og antyder at Zelenskij kan vurdere å avstå Krim

Siste nytt om Russland og Ukraina . Søndag oppfordret president Donald Trump Russland til å stanse angrepene på Ukraina, og antydet at Ukrainas president Volodymyr Zelenskij kan være åpen for å avstå Krim som en del av en fredsavtale med Moskva.

Trump kritiserte den nåværende administrasjonens håndtering av Krim og antydet at saken var et resultat av tidligere amerikansk lederskap under Obama og Biden. Uttalelsene kom etter et møte med Zelenskij i Roma, der de to diskuterte forsøkene på å gjenopplive fredssamtalene.

Europeiske ledere og ukrainske tjenestemenn har imidlertid uttrykt bekymring, særlig over USAs forslag som kan kreve at Ukraina gir fra seg mer territorium til Russland. Mens presset øker, understreker amerikanske tjenestemenn at det haster med å komme frem til en løsning.