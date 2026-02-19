Trump oppfordrer Starmer til å revurdere å gi Chagos-øyene til Mauritius: "Det er en stor feil"

HQ

USAs president Donald Trump har advart Storbritannias statsminister Keir Starmer mot å gi Chagos-øyene til Mauritius, og kaller det en "stor feiltagelse". I et innlegg på Truth Social skrev Trump at Storbritannia risikerer å miste kontrollen over et strategisk viktig territorium, særlig Diego Garcia, som huser en felles militærbase for USA og Storbritannia.

Kommentarene hans markerer et skifte i tonen etter at han tidligere har beskrevet avtalen som "den "beste" avtalen Starmer hadde tilgjengelig", og kommer bare én dag etter at det amerikanske utenriksdepartementet uttrykte støtte til planen. Avtalen innebærer at Storbritannia overfører suvereniteten over øygruppen, samtidig som de leier Diego Garcia i 99 år for å opprettholde militære operasjoner.

Saken har skapt politiske motreaksjoner i Storbritannia og fornyet debatten om øygruppens fremtid, i tillegg til rettighetene til fordrevne chagossianere. Storbritannia hevder at avtalen er den eneste måten å sikre militærbasens fremtid på lang sikt, mens kritikerne hevder at den risikerer å undergrave strategiske og historiske interesser...