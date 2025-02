Trump oppfordrer til fredsforhandlinger i Ukraina og kaller Russlands handlinger positive

HQ

USAs president Donald Trump hevdet torsdag at forhandlingene mellom Ukraina og Russland gjør betydelige fremskritt, og understreket at Russland har opptrådt konstruktivt i prosessen (via Reuters).

Under et møte i Det hvite hus med den britiske statsministeren Keir Starmer antydet Trump at en potensiell avtale kan holde, og avviste bekymringene om at Russlands president Vladimir Putin kan komme til å sette i gang en ny invasjon.

Starmer presset i mellomtiden på for en amerikansk sikkerhetsgaranti for å støtte eventuelle europeiske styrker som er involvert i en fredsbevarende innsats, noe som er i tråd med Trumps bredere diplomatiske fremstøt siden han tiltrådte som president. Selv om detaljene fortsatt er knappe, antydet Trump at diskusjoner om fredsbevaring først ville komme etter at en endelig avtale var nådd.

Som et tegn på økende engasjement skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskij besøke Washington for å sluttføre en avtale om Ukrainas mineralressurser, noe Trump fremstilte som en avgjørende garanti for landets fremtid. Inntil videre gjenstår det å se om diplomatiet vil føre til varig fred.