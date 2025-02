Trump planlegger samtaler med Zelenskij og Putin neste uke

HQ

I en uttalelse fredag kunngjorde president Donald Trump at han planlegger å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskij i Det hvite hus neste uke, og å snakke med Russlands president Vladimir Putin på telefon.

Trump uttrykte et sterkt ønske om at den pågående konflikten i Ukraina skal få en slutt, og karakteriserte ødeleggelsene som tragiske og unødvendige. Trump reflekterte over sitt tidligere forhold til Putin, og understreket at krigen aldri ville ha oppstått under hans presidentskap, og hevdet at ødeleggelsene i Ukraina - preget av ødelagte byer og tapte menneskeliv - var en hjerteskjærende hendelse.

Han gjentok også sin holdning til Ukrainas sjeldne jordartsmetaller, og antydet at USA burde motta ressurser i bytte mot fortsatt støtte. Trump har også truet Moskva med toll og flere sanksjoner, i tillegg til å presse på for en nedgang i oljeprisen hvis konflikten vedvarer. Foreløpig gjenstår det å se om disse samtalene vil finne sted, og hva de i så fall vil føre til.