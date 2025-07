Trump presser Hamas til å godta forslag om våpenhvile

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Tirsdag oppfordret USAs president Donald Trump Hamas til å akseptere det han kalte et endelig tilbud om en midlertidig våpenhvile i Gaza, formidlet gjennom Egypt og Qatar.

Trump kunngjorde at Israel har akseptert betingelsene for å iverksette en 60-dagers våpenhvile, "i løpet av denne tiden vil vi samarbeide med alle parter for å få slutt på krigen". Han sa at representanter for Qatar og Egypt vil overlevere "dette endelige forslaget" til Hamas.

"Jeg håper, for Midtøstens beste, at Hamas aksepterer denne avtalen, for det vil ikke bli bedre. DET VIL BARE BLI VERRE. Takk for oppmerksomheten dere har viet denne saken!" sa USAs president Donald Trump, mens han forberedte seg på å møte Netanyahu i Washington.