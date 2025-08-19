Trump presser på for å få til et møte mellom Putin og Zelenskij

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . USAs president Donald Trump har kunngjort at han legger til rette for et møte mellom Putin og Zelenskij, etter diskusjoner med begge lederne og europeiske tjenestemenn.

"Jeg ringte president Putin og begynte å legge til rette for et møte mellom president Putin og president Zelenskij på et sted som skal bestemmes. Etter at møtet har funnet sted, vil vi ha en Trilat, som vil bestå av de to presidentene, pluss meg selv."



Det foreslåtte toppmøtet vil være trilateralt og involvere Trump, Putin og Zelenskij. Kreml har uttrykt at de er klare for samtaler, men det er ikke satt noen offisiell dato. Europeiske ledere har ønsket initiativet velkommen, men understreker at en våpenhvile er en forutsetning.

Trump har antydet at USA er villig til å støtte sikkerhetsgarantier for Ukraina som en del av en eventuell avtale. Det gjenstår imidlertid fortsatt utfordringer, blant annet uenighet om territoriale spørsmål og tilstedeværelsen av NATO-tropper i Ukraina.