Trump presser på for at USAs gass skal omforme Asias energilandskap

Under et konfidensielt møte med sin japanske kollega nylig, styrte president Donald Trump samtalen raskt over på et ambisiøst forslag som lenge har vært fremme: å frigjøre Alaskas naturgassreserver og sende den til USAs allierte i Asia.

Trump, med hjelp av sin energirådgiver Doug Burgum, utformet planen som en vinn-vinn-situasjon for Japan - slik at landet kan redusere sin avhengighet av energiimport fra Midtøsten og samtidig takle handelsunderskuddet med USA, ifølge kilder som var tett på de konfidensielle diskusjonene (via Reuters).

Forslaget går ut på å bygge en 800 mil lang rørledning for å sende LNG fra Alaska, utenom de tradisjonelle rutene i Midtøsten, og på den måten håndtere både energisikkerhet og ubalanse i handelen. Japan, verdens nest største kjøper av LNG, har vist forsiktig interesse for prosjektet til 44 milliarder dollar, selv om det fortsatt stilles spørsmål ved kostnadene og gjennomførbarheten.

Trump ser på prosjektet som en måte å styrke USAs bånd til Øst-Asia og samtidig begrense innflytelsen til Kina og Russland. Men selv om ideen har sine tilhengere, er de logistiske og økonomiske utfordringene fortsatt betydelige. Foreløpig gjenstår det å se om USA og Japan vil forplikte seg fullt ut til denne ambisiøse planen.