Trump foreslår atomavtale med Russland og Kina

Donald Trump har kunngjort at han har til hensikt å gjenoppta forhandlingene om atomvåpenkontroll med Russland og Kina, og uttrykker håp om at alle tre landene til slutt vil gå med på å halvere sine militærbudsjetter.

I en tale fra Det ovale kontor kritiserte han de enorme summene som brukes på atomvåpen, og hevdet at verden allerede har mer enn nok destruktiv kraft. Han mente at disse midlene kunne brukes på mer produktive formål, og spådde at Kina i løpet av få år ville nå kjernefysisk paritet med USA og Russland.

Trump gjentok også sitt mangeårige ønske om å gjeninnsette Russland i G7, og hevdet at det var et feilgrep å fjerne landet fra G7 i 2014. Mens tidligere forsøk på å involvere Kina i samtaler om våpenreduksjon mislyktes, signaliserte han et nytt fremstøt for forhandlinger med Vladimir Putin og Xi Jinping så snart de internasjonale konfliktene i Midtøsten og Ukraina er stabilisert.

Trump avslørte også planer om et separat møte med Putin med fokus på fred i Ukraina, noe som markerer et potensielt skifte i forholdet mellom de to lederne. Foreløpig gjenstår det å se om disse ambisiøse forslagene vil materialisere seg i reelle diplomatiske gjennombrudd.