Trump presser USAs oljegiganter til å gjenoppbygge Venezuelas smuldrende energisektor

HQ

Donald Trump har oppfordret store amerikanske oljeselskaper til å investere så mye som 100 milliarder dollar i Venezuela, og har presentert amerikanskledede investeringer som hjørnesteinen i sin regjerings strategi etter at president Nicolás Maduro ble tatt til fange tidligere denne måneden.

I en tale i Det hvite hus sammen med ledere fra Exxon, Chevron og ConocoPhillips sa Trump at amerikanske selskaper kunne gjenopplive Venezuelas "råtnende" oljeinfrastruktur og øke produksjonen dramatisk, og lovet lavere energipriser hjemme og langsiktig kontroll over landets oljeinntekter.

Oljeledere var forsiktige. Exxon beskrev Venezuela som "uinvesterbart for øyeblikket", med henvisning til tidligere beslagleggelser av eiendeler og politisk risiko, mens Chevron og andre signaliserte interesse bare hvis Washington kan garantere sikkerhet, juridisk beskyttelse og finansieringsstøtte.

Fremstøtet kommer samtidig som USA fortsetter å beslaglegge venezuelanske oljetankere for å håndheve sin blokade, og strammer grepet om eksporten mens de forhandler om råoljeleveranser til amerikanske raffinerier. Trump sa at Washington ville føre tilsyn med oljeinntektene på ubestemt tid for å dempe korrupsjon og smugling.

Til tross for at Venezuela har verdens største oljereserver, har flere tiår med underinvesteringer redusert produksjonen til en brøkdel av det historiske nivået, og investorene står splittet mellom det enorme potensialet og den dype politiske usikkerheten.