Trump reagerer på russisk dronekrenkelse av Polen: "Nå skjer det!" "Hva er det med Russland som krenker Polens luftrom med droner? Nå skjer det!"

HQ Den russiske dronekrenkelsen av Polen er dagens toppnyhet. Men da vi fikk nyheten, sov USA fortsatt. Nå er det selvfølgelig våkent, og Trump har nettopp reagert på situasjonen. "Hva er det med Russland som krenker Polens luftrom med droner? Nå skjer det!" skrev han på Truth Social. Vi vet selvfølgelig ikke nøyaktig hva det betyr, men Det hvite hus bekreftet senere at Trump ville snakke med Polens president mens begge regjeringer fortsetter å overvåke situasjonen. Hvis du vil sjekke ut innlegget hans, kan du gjøre det nedenfor eller via følgende lenke. Go! Washington,DC, USA, 8. mai 2025, president Donald Trump taler på et arrangement i østsalen i Det hvite hus for militære mødre // Shutterstock