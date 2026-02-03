Trump reduserer tollsatsene mot India til 18 % (ned fra 50 %)

HQ

USAs president Donald Trump kunngjorde mandag en viktig handelsavtale med India. Avtalen innebærer at USA kutter tollsatsene på indiske varer til 18 %, ned fra tidligere 50 %, i bytte mot at India stanser kjøp av russisk olje og øker importen fra USA av blant annet energi, teknologi, kull og landbruksprodukter.

Hvorfor inngås denne avtalen? USA har tidligere innført høye tollsatser på indiske importvarer som en reaksjon på at New Delhi kjøper russisk olje, noe som ble sett på som en undergraving av vestlige sanksjoner. Samtidig er India svært avhengig av importert energi for å dekke den innenlandske etterspørselen. Denne avtalen er ment å redusere spenningene og styrke de økonomiske båndene mellom de to største demokratiene.

Trump og Modi // Shutterstock

Handelsavtalen forventes å ha brede økonomiske effekter. Indiske selskaper som er børsnotert i USA, steg umiddelbart på nyheten, inkludert Infosys, Wipro og HDFC Bank. Analytikere sier at de lavere tollsatsene vil hjelpe indiske eksportører, lette presset på rupien og utvide mulighetene for amerikanske bedrifter, særlig innen energi- og teknologisektoren...

Slik kunngjorde Donald Trump det på Truth Social :