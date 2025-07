Trump reiser til flomområdet i Texas og støtter myndighetenes håndtering av katastrofen

HQ

Siste nytt om USA . USAs president Donald Trump besøkte den flomrammede Hill Country-regionen i Texas på fredag, og kalte beredskapen for en "utrolig jobb" til tross for pågående kritikk om forsinkede advarsler og budsjettkutt.

Trump reagerte med sinne da en reporter bemerket at noen familier var frustrerte over tidspunktet for varslene: "Jeg synes alle gjorde en utrolig jobb under omstendighetene. Jeg vet ikke hvem du er, men bare en veldig ond person ville stilt et slikt spørsmål."

Besøket kommer samtidig som letemannskapene fortsetter å lete etter savnede innbyggere etter en av de dødeligste naturkatastrofene i hans andre presidentperiode. Det er fortsatt spørsmål knyttet til mangelen på systemer for tidlig varsling og innvirkningen de føderale budsjettkuttene har hatt på katastrofeberedskapen.