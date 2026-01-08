Trump retter seg mot Raytheon: Truer med å kutte kontrakter på grunn av tilbakekjøp av aksjer

HQ

Donald Trump har advart Raytheon om at selskapet kan miste fremtidige kontrakter med amerikanske myndigheter hvis det ikke stopper tilbakekjøp av aksjer, og har dermed trappet opp sin kampanje for å presse forsvarsselskaper til å prioritere våpenproduksjon fremfor avkastning til aksjonærene.

I et innlegg på sin Truth Social-plattform onsdag anklaget den amerikanske presidenten Raytheon for å være den største leverandøren som er tregest til å svare på Pentagons krav, og sa at han hadde blitt orientert av krigsdepartementet om selskapets prestasjoner.

"Hvis Raytheon ønsker å gjøre forretninger med USAs regjering, vil de ikke under noen omstendigheter få lov til å kjøpe tilbake flere aksjer", skrev Trump, og la til at selskapet må "skjerpe seg" før det søker nye kontrakter.

Uttalelsene kommer i kjølvannet av Trumps mer omfattende fremstøt for å omforme forsvarsindustrien etter hvert som den globale spenningen øker, inkludert planene om å utvide USAs militærbudsjett kraftig til rekordhøye 1,5 milliarder dollar i 2027 (opp fra 900 milliarder dollar i 2026).

Trump på Truth Social:

Jeg har blitt informert av krigsdepartementet om at forsvarsleverandøren Raytheon har vært den minst lydhøre overfor krigsdepartementets behov, den tregeste til å øke volumet, og den mest aggressive til å bruke penger på aksjonærene sine i stedet for på behovene og kravene til USAs militærvesen.

Raytheon ser ut til å tro at dette er Biden-administrasjonen, og at dette er "business as usual", det er det IKKE! Enten må Raytheon ta grep og begynne å investere i mer forhåndsinvesteringer som anlegg og utstyr, eller så vil de ikke lenger gjøre forretninger med krigsdepartementet.

Hvis Raytheon ønsker ytterligere forretninger med USAs regjering, vil de under ingen omstendigheter få lov til å gjøre ytterligere tilbakekjøp av aksjer, der de har brukt titalls milliarder dollar, før de er i stand til å ta seg sammen. Vårt land kommer FØRST, og det må de lære seg, på den harde måten!