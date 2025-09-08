Trump retter skytset mot Tom Hanks: Kaller skuespilleren "woke" og "destruktiv"

HQ

Det siste målet for Donald Trumps verbale angrep er ingen ringere enn et av Hollywoods mest elskede ikoner - Tom Hanks. Dette skjer etter at det prestisjetunge amerikanske militærakademiet West Point besluttet å avlyse seremonien der skuespilleren skulle motta Sylvanus Thayer-prisen. Prisen deles ut hvert år til fremtredende amerikanere som anses å legemliggjøre akademiets verdier om plikt, ære og fedreland.

Trump kommenterte avgjørelsen via sin egen plattform, Truth Social, og uttalte at det var klokt av West Point å trekke seremonien. Han kalte Hanks "destruktiv" og "woke", samtidig som han benyttet anledningen til å ta et oppgjør med Oscar-utdelingen og andre "falske" Hollywood-arrangementer. Trump skrev :

"Vårt store West Point (som blir større hele tiden!) har på en smart måte avlyst prisutdelingen for skuespilleren Tom Hanks. Viktig trekk! Vi trenger ikke destruktive, WOKE mottakere som får våre kjære amerikanske priser!!!! Forhåpentligvis vil Academy Awards, og andre falske prisutdelinger, gjennomgå sine standarder og praksis i navnet Fairness og Justice. Se deres DØDE RATINGS ØKE."

Hanks, som lenge har støttet amerikanske veteraner og blitt hyllet for sine roller i filmer som Saving Private Ryan og Band of Brothers, ble først hyllet da prisen ble kunngjort i juni. Men West Points alumni-forening bestemte seg i stedet for å avlyse arrangementet, med henvisning til ønsket om å fokusere på akademiets kjerneoppgave - å utdanne offiserer til hæren.

Det er fortsatt uklart om Hanks vil bli tildelt prisen på et senere tidspunkt, eller om beslutningen i realiteten markerer slutten på anerkjennelsen helt og holdent.