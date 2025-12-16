Trump saksøker BBC for ærekrenkelse over redigert 6. januar-tale (søker opp til 10 milliarder dollar)

HQ

Trump har anlagt et ærekrenkelsessøksmål mot BBC, og anklager den britiske kringkasteren for misvisende redigering av opptak av en tale fra 6. januar 2021 for å antyde at han oppfordret til vold ved United States Capitol.

Søksmålet, som mandag ble innlevert til en føderal domstol i Miami, krever 5 milliarder dollar i erstatning på to punkter, til sammen opptil 10 milliarder dollar. Trump hevder at BBC har klippet sammen deler av talen hans, som inkluderte fraser som "fight like hell" og en oppfordring til å marsjere mot Capitol, mens de utelot et avsnitt der han oppfordret tilhengerne til å protestere fredelig.

BBC har erkjent at de gjorde en "feilvurdering" i redigeringen av klippet og beklaget, og sa at segmentet ga et feilaktig inntrykk av at Trump direkte oppfordret til voldelig handling. Kringkasteren har imidlertid sagt at det ikke er noe juridisk grunnlag for søksmålet.

Alvorlig skade på omdømme og økonomi

Trump hevder at BBCs handlinger har forårsaket "alvorlig omdømmemessig og økonomisk skade", og hevder at kringkasteren ikke har vist ekte anger eller iverksatt sikkerhetstiltak for å forhindre lignende redaksjonelle beslutninger i fremtiden. Søksmålet inneholder også påstander om brudd på Floridas lov om villedende og urettferdig handelspraksis.

Det redigerte klippet ble vist i en Panorama-dokumentar som ble sendt kort tid før presidentvalget i USA i 2024. Programmet ble ikke sendt i USA, men publiseringen utløste en stor intern krise i BBC, som førte til at to toppsjefer måtte gå av og dokumentaren ble trukket tilbake fra alle plattformer.

Juridiske eksperter sier at Trump står overfor en høy terskel i henhold til amerikansk lov, som krever at offentlige personer ikke bare må bevise usannheter og skade, men at kringkasteren bevisst har villedet seerne eller handlet med hensynsløs ignorering av sannheten. BBC kan argumentere for at dokumentaren i det vesentlige var nøyaktig og "ikke skadet Trumps omdømme vesentlig".

Flere søksmål: ABC, BBC, CBS

Trump har gått til flere søksmål mot medieorganisasjoner etter at han kom tilbake til makten, og noen av dem, deriblant CBS og ABC, har inngått forlik. BBC sa at de ikke hadde noen ytterligere kommentarer etter innleveringen og opprettholder sin posisjon om at kravet mangler fortjeneste.