Trump sammenligner Iran-angrep med Pearl Harbor i møte med Takaichi: "Du tror også på overraskelser"

Donald Trump trakk en kontroversiell sammenligning mellom USAs angrep på Iran og angrepet på Pearl Harbor i 1941 under et møte med Japans statsminister Sanae Takaichi.

Trump forsvarte overraskelsesmomentet i militære operasjoner, og refererte til Japans historiske angrep på den amerikanske marinebasen, et øyeblikk som førte til USAs inntreden i andre verdenskrig. Sammenligningen så ut til å overraske Takaichi under møtet i Det ovale kontor.

Bemerkningen vakte blandede reaksjoner i Japan, der noen mente at den var upassende med tanke på Pearl Harbor-angrepets historiske betydning. Andre tolket kommentaren mer lempelig. Uansett, dette var Trumps ord, så du kan dømme selv.

Som Trump uttalte på torsdag:

"Vi ville ha en overraskelse. Hvem vet bedre om overraskelser enn Japan? Hvorfor fortalte du meg ikke om Pearl Harbor?" Trump svarte da en journalist spurte hvorfor han ikke hadde fortalt sine allierte om krigsplanene sine. "Dere tror på overraskelser, mye mer enn oss, tror jeg."