Trump sanksjonerer Den internasjonale straffedomstolen på grunn av etterforskning av krigsforbrytelser

USAs president Donald Trump har gjeninnført sanksjoner mot tjenestemenn i Den internasjonale straffedomstolen, rettet mot personer som er involvert i etterforskning mot amerikanske borgere og allierte som Israel.

Tiltaket, som ble kunngjort torsdag, er et ekko av tiltakene som ble iverksatt under hans første presidentperiode, da det ble innført sanksjoner mot topptjenestemenn i domstolen som etterforsket påståtte krigsforbrytelser i Afghanistan. De siste tiltakene, som inkluderer frysing av eiendeler og reiseforbud, sammenfaller med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahus besøk i Washington, ettersom domstolen forsøker å straffeforfølge ham, sammen med Russlands president Vladimir Putin og Hamas-ledere, for krigsrelaterte forbrytelser.

Nederland fordømte sanksjonene som et slag mot internasjonal rettferdighet, mens Ungarns statsminister Viktor Orban antydet at det kanskje var på tide å revurdere landets deltakelse i domstolen. I mellomtiden har domstolen angivelig forberedt seg på økonomiske restriksjoner og forskuddsbetalt lønninger for å beskytte de ansatte mot potensielle forstyrrelser. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt sanksjonene vil bli håndhevet, og hvordan det internasjonale samfunnet vil reagere.