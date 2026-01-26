Trump sender "grensesar" Tom Homan til Minnesota i en situasjon med økende spenninger

HQ

USAs president Donald Trump har kunngjort at hans administrasjon sender Tom Homan, hans såkalte "grensesar", til Minnesota, og trapper dermed opp det føderale engasjementet i delstaten etter flere dager med uro og kontroverser etter drapet på Alex Pretti. Trump kunngjorde dette på sin Truth Social-plattform mandag.

I innlegget hevdet presidenten at Homan skulle rapportere direkte til ham, og beskrev immigrasjonsmyndighetene som "tøff, men rettferdig": "Jeg sender Tom Homan til Minnesota i kveld. Han har ikke vært involvert i det området, men kjenner og liker mange av menneskene der. Tom er tøff, men rettferdig, og vil rapportere direkte til meg."

I mellomtiden har lokale ledere i Minneapolis advart om at det å sende Homan til delstaten kan føre til en ytterligere tilspissing av en allerede ustabil situasjon. Byens tjenestemenn hevder at den kraftige økningen i innvandringshåndhevelsen, snarere enn å gjenopprette ro og orden, har bidratt til frykt og usikkerhet i lokalsamfunnene mens etterforskningen av drapet på Alex Pretti fortsetter...