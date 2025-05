Trump ser fredssamtaler i Ukraina som mer sannsynlig etter oljeprisfall

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . USAs president Donald Trump antydet i Det ovale kontor mandag at fallende oljepriser har gjort Russlands president Vladimir Putin mer åpen for å få slutt på krigen i Ukraina.

"Jeg tror at Russland med oljeprisen akkurat nå, oljen har gått ned, er i en god posisjon til å inngå et forlik, de ønsker å inngå et forlik. Ukraina ønsker å inngå forlik", sa USAs president Donald Trump til journalister i Det ovale kontor mandag.

Trump bemerket at både Russland og Ukraina ser ut til å være stadig mer villige til å forhandle, og at Moskva til og med har foreslått en midlertidig våpenhvile for å markere årsdagen for seieren i andre verdenskrig. Han uttrykte også tvil om Russlands rolle i sabotasjen av Nord Stream-rørledningen.