Trump ser Gaza som "eiendom" og gjentar planen om amerikansk overtakelse

HQ

President Donald Trump har igjen skapt overskrifter med sin dristige og kontroversielle påstand om at USA er "forpliktet til å kjøpe og eie" Gazastripen, en plan som har vakt internasjonal forargelse.

I et intervju om bord på Air Force One på vei til Super Bowl omtalte Trump nylig Gaza som et "stort eiendomsmeglingsområde", og foreslo at USA skulle ta kontroll over området og eventuelt la land i Midtøsten bistå i gjenoppbyggingen.

Selv om Trump mener at dette kan gi en lysere fremtid for de to millioner fordrevne palestinerne, har tanken om å tvangsflytte dem møtt skarp kritikk, og palestinske ledere og flere nasjoner avviser ideen blankt.

Kritikerne hevder at Trumps plan kan bli sett på som et brudd på folkeretten, og FN har understreket at tvangsflytting er forbudt i henhold til internasjonale standarder.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har imidlertid hyllet Trumps visjon som "revolusjonerende", noe som ytterligere kompliserer det delikate politiske landskapet i regionen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette kontroversielle forslaget vil utfolde seg.