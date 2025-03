Trump vil etablere mineralraffineringsvirksomhet på Pentagon-baser

HQ

I et nytt tiltak for å redusere avhengigheten av Kina, presser president Donald Trump på for å etablere metallraffineringsanlegg på Pentagons militærbaser, og prioriterer innenlandsk produksjon av kritiske mineraler som er avgjørende for nasjonal sikkerhet, ifølge kilder (via Reuters).

Med jagerfly, ubåter, høyteknologiske våpen og kritiske ammunisjonskomponenter som alle er avhengige av kinesisk bearbeidede materialer, understreker planen at det haster for administrasjonen med å sikre forsyningskjeden og redusere geopolitiske sårbarheter.

Initiativet unngår kontroversielle landoppkjøp, og unngår samtidig krav om et føderalt lager eller et Buy American-mandat, og fokuserer i stedet på å strømlinjeforme regelverk og gjenbruke gruveavfall til raskere mineralproduksjon.

Det er imidlertid fortsatt usikkert hvilke regulatoriske hindringer som er forbundet med å drive slike anlegg på militær jord, så det gjenstår å se hvordan denne strategien vil navigere i forhold til miljølovgivning og industriens bekymringer.