Trump setter en frist på 10-15 dager for atomavtalen med Iran, og advarer om "virkelig ille ting" hvis ingen avtale blir inngått

USAs president Donald Trump har advart Iran om at landet må inngå en " meningsfull" avtale om atomprogrammet innen 10-15 dager, ellers vil det få uspesifiserte konsekvenser, og sier at " virkelig ille ting" vil skje hvis det ikke inngås en avtale. I en tale i Washington sa Trump at forhandlingene gikk fremover, men insisterte på at Teheran ikke kunne få lov til å skaffe seg atomvåpen.

Advarselen kommer midt i en betydelig amerikansk militær opprustning i Midtøsten, med blant annet flere krigsskip og jagerfly. Trump refererte til USAs luftangrep i juni, og sa at Irans kjernefysiske kapasitet hadde blitt "desimert", men antydet at ytterligere tiltak fortsatt var mulige. Oljeprisen har steget på grunn av frykten for en ny konflikt.

I et brev til FNs generalsekretær Antonio Guterres sa Iran at de ikke ville starte krig, men at de ville svare "besluttsomt og proporsjonalt" på enhver militær aggresjon, og advarte om at amerikanske baser og eiendeler i regionen kunne bli mål. Irans utenriksminister Abbas Araqchi sa at de nylige samtalene hadde etablert " veiledende prinsipper", selv om begge sider erkjenner at det fortsatt gjenstår betydelige hull.

Russland har oppfordret til tilbakeholdenhet og advart mot ytterligere eskalering, mens USAs utenriksminister Marco Rubio skal diskutere Iran med Israels statsminister Benjamin Netanyahu senere denne måneden. Washington presser Teheran til å stanse anrikningen av uran og begrense missilprogrammet, noe Iran hittil har motsatt seg med henvisning til at landets kjernefysiske aktiviteter har fredelige formål...