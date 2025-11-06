Trump setter opp "Oval Office"-skilt utenfor Det ovale kontor

HQ

USAs president Donald Trump har introdusert et nytt, gyllent skilt som markerer "Det ovale kontor" ved inngangen til arbeidsområdet sitt, noe som har utløst både moro og kritikk.

De kursive bokstavene, som minner om logoen hans på Mar-a-Lago, dukket opp idet han reiste til en tale i Miami. Tiltaket kommer i kjølvannet av en rekke dekorative endringer i Det hvite hus, fra forgylte interiører til nydesignede uteområder.

Mens noen håner behovet for å merke et av verdens mest gjenkjennelige rom, forsvarer administrasjonen det som en del av Trumps bredere innsats for å "forskjønne" presidentboligen. Hva synes du om det nye skiltet?